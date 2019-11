Nachhaltigkeit : Sogar aus einem Hochzeitskleid wird neue Mode

Mit dem Projekt Humansforup entwerfen Melissa Christov und Emir Medic gemeinsam mit Menschen aus schwierigen sozialen Bedingungen in einem kleinen Atelier in Düsseldorf neue Kleidung. Foto: Melissa Christov

Düsseldorf Im Projekt Humansforup entwerfen Melissa Christov und Emir Medic gemeinsam mit Menschen aus schwierigen sozialen Bedingungen neue Kleidung.

Sortieren, aufwerten und neu designen: So wollen der Modedesigner Emir Medic (33) und die Politologin Melissa Christov (29) aus Kleiderspenden und Reststoffen neue Kleidungsstücke entwerfen. Unter dem Namen Humansforup wollen sie nicht nur den Wegwerf-Gewohnheiten entgegenwirken, sondern legen auch Wert auf lokale Produktion. „Mode sollte unter transparenten und menschenwürdigen Bedingungen entstehen“, sagt Melissa Christov. Deshalb haben sich die beiden ein kleines Atelier an der Rather Straße ausgesucht, in dem die Kollektionen gefertigt werden. Aktuell suchen sie aber eine neue Werkstatt, verkaufen möchten sie die Stücke in einem fairen Laden.