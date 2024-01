Demonstration in Düsseldorf Fahrspuren wegen Protests der Landwirte kurzzeitig gesperrt

Zwar seien am Mittwoch rund 150 Trecker in Düsseldorf unterwegs gewesen, schätzte Landwirt Dribusch. Vor den Büros der Parteien standen aber mittags deutlich weniger Fahrzeuge als zuvor von der Polizei erwartet. Statt 50 waren es beispielsweise vor der FDP-Geschäftsstelle an der Sternstraße nur sechs Traktoren. Diese rollten später weiter in Richtung Oststraße. Dort hatte kurz zuvor Erich Gussen, Vizepräsident des RLV, die Resolution an Vertreter der Grünen übergeben. Paul Christian Küskens, ebenfalls RLV-Vizepräsident überreichte das Schreiben in der SPD-Geschäftsstelle an der Kavalleriestraße.