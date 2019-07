Fahrrad-Kolumne : Eine heiße Tour

Düsseldorf Eine fast vierstündige Fahrradtour kann auch bei dem gegenwärtigen Wetter schön sein, vorausgesetzt, man cremt sich vorher ein.

Es ist schon ziemlich heiß, als ich mich am späten Vormittag diese Woche mit dem Fahrrad von der Völklinger Straße/Ecke Gladbacher Straße aufmache Richtung Mönchengladbach. Der Weg führt mich erst mal entlang der Völklinger Straße, ich biege dann nach rechts auf den Südring Richtung Josef-Kardinal-Frings-Brücke ab, wo ich zum ersten Mal stehen bleibe und den Ausblick auf den Rhein genieße. Doch sobald der Fahrtwind aufhört, spürt man sofort wieder die Hitze, so dass ich mein T-Shirt abstreife. Dann geht es weiter Richtung Neuss, von wo ab der Fahrradweg auch schön breit wird. Ich komme am Obertor in Neuss an, wo ich zum zweiten Mal stehen bleibe. Ich muss an die Rückseite eines 50-D-Mark-Scheines denken, aber das war ja das Holstentor in Lübeck. Schön ist es hier. Schade, dass ich bislang noch nicht hier gewesen bin. Aber ich komme wieder. Und bevor es weitergeht, kaufe ich mir zunächst zwei Kugeln Eis.