Verkehr in Düsseldorf Bloß keine Fahrradstraße

An der Limburgstraße war es diesbezüglich bisher deutlich leiser, doch das ändert sich nun. Hintergrund ist eine Eingabe des Verwaltungsbeirates Limburgstraße 3-23 an Bezirksbürgermeisterin Maria Icking vor der Sitzung der Bezirksvertretung 7 am 30. Januar. In diesem Schreiben wird die Fahrradstraße aus mehreren Gründen als „Fehlplanung“ von den Unterzeichnern Horst Looser und Hans-Joachim Wuttke bezeichnet. Demnach beinhalte die vorliegende Planung mit Umleitung des Radwegs auf die Limburgstraße mehrere Gefahrenpunkte: etwa an der Kreuzung mit den Fußgängern am Abzweig Altenbergstraße auf die Limburgstraße; an der Kreuzung mit den Fußgängern am Abzweig Limburgstraße in den Tunnel – sowohl den Fußweg von der Grafenberger Allee als auch den Karl-Ludwig-Resch-Weg betreffend; auch die Ein- und Ausfahrt der Tiefgaragen mit insgesamt 141 Stellplätzen berge unnötige Risiken; nicht zuletzt könnte es zu gefährlichen Begegnungen beim Pkw-Abzweig von der Grafenberger Allee in die Limburgstraße angesichts von Kurzparkern kommen.