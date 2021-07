Sturz in Düsseldorf-Ludenberg : Fahrradfahrerin zieht sich schwere Verletzungen zu

Düsseldorf Eine Fahrradfahrerin hat sich bei einem Sturz auf der Ludenberger Straße in Düsseldorf schwere Verletzungen zugezogen. Sie war mit den Reifen in die Straßenbahnschienen gekommen.

Am Montagabend hat ein Krankenwagen eine schwer verletzte Frau in eine Klinik gebracht. Die 46 Jahre alte Düsseldorfern war zuvor mit den Reifen ihres Fahrrades in die Straßenbahnschienen gekommen und gestürzt. Nach Stand der bisherigen Ermittlungen fuhr die Frau auf der Ludenberger Straße in Richtung Staufenplatz. Zeugen berichteten der Polizei, dass die Frau in Höhe Pöhlenweg vom rechten auf den linken Fahrstreifen gewechselt war. Dabei geriet sie offensichtlich mit dem Fahrrad in die dortigen Schienen und kam zu Fall. Die Radlerin zog sich schwere Verletzungen zu, die stationär in einer Düsseldorfer Klinik behandelt werden. Die Ermittlungen dauern an.