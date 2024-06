Mobilität in Düsseldorf Grundschule hat jetzt eine Fahrrad AG

Das Fahrrad gewinnt in dieser Stadt ja zunehmend an Bedeutung und drängt das Auto in die zweite Reihe. Gerade an einer Grundschule ist der motorisierte Individualverkehr, wie es im Amtsdeutsch so schön heißt, verpönt. Man denke nur an das ungeliebte Elterntaxi, wenn der Erziehungsberechtigte seinen Sprössling bis vor das Schultor fährt und so unnötig die Luft verpestet, Gefahren heraufbeschwört und Staus verursacht – um die Kritik in diesem Fall mal auf die Spitze zu treiben. Bei Kindern steht das Fahrrad daher bei der Wahl der Fortbewegungsmittel in der Regel an erster Stelle. Und das kann man ja gar nicht genug unterstützen.