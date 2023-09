Verkehr in Düsseldorf Ärger um Seniorin mit Rollator im Bus der Linie 73

Auf Nachfrage bei der Rheinbahn antwortet das Verkehrsunternehmen ausführlich. „Es tut uns sehr leid, dass die Seniorin und andere Fahrgäste diese Situation im Bus der Linie 730 erlebt haben“, heißt es. Eine Sprecherin betont: Grundsätzlich sei es in allen Bussen und Bahnen nicht erlaubt, den Rollator als Sitzfläche oder Stütze zu nutzen. „Daher ist unsere dringende Empfehlung, den Rollator am dafür vorgesehenen Platz – in diesem Fall im Mehrzweckbereich im Mittelteil des Busses – abzustellen, die Bremsen festzustellen und sich umgehend möglichst in der Nähe des Rollators auf einen Sitzplatz, am besten auf den Klappsitz direkt daneben, zu setzen und sich einen festen Halt zu suchen.“ Zudem sollte der Rollator festgehalten werden, auch wenn die Feststellbremse angezogen ist. „Wir empfehlen älteren Menschen, andere Fahrgäste zu fragen, falls sie dies nicht selbst tun können.“