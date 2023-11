Zwischen Langst und Kaiserswerth Düsseldorfer Rheinfähre wegen Hochwassers außer Betrieb

Mit der Wiederaufnahme des Betriebs sei daher nicht vor Mittwoch zu rechnen, teilte der Inhaber mit. Am Sonntag war der Rheinpegel in Düsseldorf auf um die 6,50 Meter gestiegen. Für Dienstag wird der Stand auf bis zu 7 Meter geschätzt. Zu dem Anstieg hatten der anhaltende Regen geführt. Erst ab einer Höhe von etwa 8,20 Metern wird das Untere Rheinwerft in Düsseldorf vom Rheinwasser überflutet.