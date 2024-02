Buchprojekt an Hauptschule „Ihr tragt dazu bei, was aus Düsseldorf wird“

Das auch 12- bis 16-Jährige einen analytischen Blick auf das Zeitgeschehen in Düsseldorf und der ganzen Welt haben, beweisen die Statements in dem Buch. „Ich würde das Schulsystem abschaffen und ein gutes Schulsystem aufbauen, damit die Jugend auch mal was lernen kann. Ich würde was für die Zukunft der Welt tun. Warum tun sich nicht alle Wissenschaftler der Welt zusammen? Ich würde zu jedem Land sagen: Warum tut ihr euch nicht zusammen, damit wir eine bessere Welt haben? Es gibt alle Wissenschaften, ich verstehe nicht, warum man sich bekriegt“, stellt Reza aus der 9. Klasse fest. Ajna aus der 6. Klasse weiß, wie die Welt aussehen soll, in der sie leben möchte. „Ich hätte den Obdachlosen ein Zuhause gegeben und wenn die Kinder schwer krank sind und die Eltern kein Geld haben, würde ich ihnen Geld geben, damit sie einen Arzt besuchen können.“ Das Allerwichtigste für Nexhmije (9. Klasse) ist „Gleichberechtigung, niemand, der mehr Macht als andere hat.“ Andere wünschen sich unbegrenzten Mut, um „zu Putin zu gehen und ihm sagen, dass er den Krieg aufhören soll.“ Und auch Leyla (7. Klasse macht sich Sorgen über den Zustand der Welt. Sie möchte, „Dass es keine Kriege gibt und keine Waffen und keinen Rassismus. Warum gibt es überhaupt Waffen, doch nur, damit Leute sich erschießen.“ So gibt dieses Buch tiefe Einblicke in die Gedanken- und Seelenwelt von Jugendlichen. Es ist zu schade, um nur im Familienkreis gezeigt zu werden. „OB Keller hat ein Buch, genauso wie Schulministerin Dorothee Feller und Bundespräsident Walter Steinmeier“, verrät Bundrock-Muhs. „Und die Schüler wünschen sich, dass auch Bundeskanzler Olaf Scholz ein Exemplar erhält. Und wir werden weitere Exemplare an Landes- und Bundesministerien verschicken.“ Zudem ist geplant eine Ausstellung im Landtag zu organisieren.