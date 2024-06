Ehemaliger Referent von Geisel Fabian Zachel soll OB-Kandidat der SPD werden

Wie aus Insiderkreisen zu hören ist, war auch die gebürtige Düsseldorferin Sandra Scheeres Teil des Auswahlprozesses, die zehn Jahre lang bis 2021 Senatorin unter anderem für Bildung und Jugend in Berlin war und vor mehr als 20 Jahren Mitglied im Stadtrat Düsseldorf. Die 54-Jährige pflegt nach wie vor den Kontakt nach Düsseldorf, so hat sie auch schon mal im Rathaus mit den Düsseldorfer Genossen Karneval gefeiert. Die Gespräche über eine mögliche OB-Kandidatur endeten schließlich aber erfolglos, trotz einigen Rückhalts auch in der Findungskommission, der letztlich aber nicht ausreichte, wie zu hören ist.