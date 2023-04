Gesundheit Auf Allergiker kommen schwere Zeiten zu

Die Situation für Allergiker wird sich in den kommenden Jahren auch in Düsseldorf verschärfen. Immer mehr Menschen entwickeln Allergien. „Das hängt auch mit der Verwendung von Chemikalien zusammen, die Abwehr(über)reaktionen des Körpers fördern“, erklärt Holger Stark vom Institut für Pharmazeutische und Medizinische Chemie der Heinrich-Heine-Uni. Zudem produzieren Pflanzen bei großem Stress – etwa durch Trockenheit – mehr Pollen, die häufig auch mehr allergene Stoffe enthalten, wie Experten der Deutschen Pollenstiftung vermuten. Weitere Studien weisen darauf hin, dass sich Feinstaub an Pollen bindet und das Allergenpotenzial erhöht. Auch eine hohe CO 2 -Konzentration führe zu einer höheren Pollenbelastung. Gerade in Städten ist die Luftschadstoffbelastung höher als auf dem Land.