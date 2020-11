Kostenpflichtiger Inhalt: Unfälle in Düsseldorf : „90 Prozent der Lkw-Fahrer machen einen guten Job“

Bei diesem Unfall in Oberbilk ist eine Frau von einem Sattelschlepper erfasst und tödlich verletzt worden. Foto: Gerhard Berger

Düsseldorf In Düsseldorf hat es in drei Monaten drei tödliche Unfälle mit Lkw-Beteiligung gegeben. Verkehrsexperte Gundolf de Riese-Meyer von der Polizei nimmt die Fahrer in Schutz, denn die Unfallursachen seien vielfältig.