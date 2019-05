Exoten in Düsseldorf : Schildkröten sonnen sich im Südpark

Düsseldorf Nicht nur die grünen Halsbandsittiche gehören in Düsseldorf mittlerweile fest zum Straßenbild. Mit den allmählich steigenden Temperaturen sieht man in den Parks der Stadt jetzt auch wieder zahlreiche Schildkröten.

Verpassen Sie keine Nachrichten aus der Region: Wir schicken Ihnen eine Übersicht per WhatsApp. Melden Sie sich jetzt an!

„Die Tiere wachsen den Besitzern dann aber nicht selten über den Kopf“, so Schroeder. „Daher finden wir leider auch immer wieder ausgesetzte Sumpfschildkröten. Es wird heute in Europa wohl kaum ein Gewässer geben, in dem die Tiere nicht vorkommen.“

Vermehren würden sich die Tiere hier in der freien Natur nicht. „Dafür fehlen bislang noch die entsprechend hohen Temperaturen im Sommer.“ Die Schildkröten würden zwar Eier in der Erde in Sand oder in Laubhaufen ablegen, dort sei es dann aber zu kalt, um die Eier auszubrüten.