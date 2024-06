Odiporo in Düsseldorf China-Technikladen in der Altstadt schließt nach weniger als einem Jahr

Sogar der Bürgermeister von Willich war im September 2023 extra in die Düsseldorfer Altstadt gekommen, um dort die Neueröffnung des Eckladens an der Flinger Straße zu feiern: Der junge Onlinehändler Odiporo hatte den früheren Laden des chinesischen Technologieherstellers Xiaomi übernommen, um dort ein breites Sortiment an „Made in China“-Technik zu verkaufen – Fernseher, Saugroboter, Balkonkraftwerke und E-Scooter. Seit Kurzem aber steht nur noch ein Abschiedsgruß im Schaufenster: „Zukünftig sind wir ausschließlich online für euch da.“