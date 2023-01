Mähne weg für guten Zweck Ex-Venetia opfert ihre Haare für kranke Kinder

Düsseldorf · In ihrer Session als Düsseldorfs Prinzessin versprach Sabine Ilbertz, ihre Haare für einen guten Zweck zu spenden. Sie hielt Wort. Im Salon in der Carlstadt ging es dann blitzschnell: Der Zopf war in Sekundenschnell ab.

07.01.2023, 05:15 Uhr

Sabine Ilbertz kann es fast nicht glauben. Nach gut 40 Jahren Langhaar-Fan ist der Zopf ratzfatz ab. Foto: Bretz, Andreas (abr)