Nach überraschendem Aus in Düsseldorf Ex-Uniklinik-Direktor hat einen neuen Job

Daniel Hänggi gilt als einer der renommiertesten Neurochirurgen des Landes, sein plötzliches Ausscheiden an der Düsseldorfer Uniklinik (UKD) als Direktor der Klinik für Neurochirurgie vor einigen Monaten hatte daher bei Mitarbeitenden wie Patienten und deren Angehörigen für Überraschung und Verwunderung gesorgt. Nach Informationen unserer Redaktion wurden MitarbeitendeKostenpflichtiger Inhalt bei einer Informationsveranstaltung darüber in Kenntnis gesetzt, dass Hänggi nicht mehr am UKD arbeitet. Gründe für sein Ausscheiden sollen dabei nicht genannt worden sein. Sowohl Klinik als auch Hänggi wollten sich auf Anfrage unserer Redaktion nicht zu den Gründen des Ausscheidens äußern. Inzwischen hat Hänggi einen neuen Job.