Amtsgericht Düsseldorf Ex-Polizist erhält vor Gericht ein Jahr auf Bewährung

Sich wegzuducken, scheint bei einem Ex-Kommissars-Anwärter (37) zum Lebensmotto zu gehören. Laut Anklage beim Amtsgericht soll er rund dreieinhalb Jahre lang weiter sein Gehalt als Polizei-Anwärter kassiert haben – obwohl er den Dienst längst quittieren musste. Annähernd 60.000 Euro habe er dadurch zu Unrecht kassiert, weil er die ungerechtfertigten Gehaltszahlungen in all den Jahren nicht gemeldet habe. Jetzt dafür wegen Betruges vor Gericht gestellt, blieb die Anklagebank am Donnerstag jedoch leer.