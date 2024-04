BSW-Politiker in Düsseldorf Ex-OB Geisel präsentiert sich als Putin-Versteher

Ob Geisel damit auch in seiner Heimatstadt breit ankommt, wird sich ab Ende April zeigen. Dann beginnt der Straßenwahlkampf für die Europawahl, dann werden auch Plakate von ihm als BSW-Kandidat in der Stadt hängen. Bis zur Wahl wird es an Wochenenden Infostände in Bilk, Kaiserswerth, Gerresheim, Eller, Garath, Rath, Wersten und am Burgplatz geben. Für Ende Mai ist eine Kundgebung mit Sahra Wagenknecht am Schadowplatz geplant. Thomas Geisel erhofft sich dabei, die „Mitte der Gesellschaft“ zu erreichen.