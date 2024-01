Politik in Düsseldorf Ex-OB Geisel tritt für neue Wagenknecht-Partei an

Der frühere Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) will sich für die geplante neue Partei von Sahra Wagenknecht engagieren. Für einen Termin vor der Bundespressekonferenz in Berlin am kommenden Montag unter dem Titel „Gründung der Partei ‚Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit’ und Vorschlag der Europa-Spitzenkandidaturen“ ist Geisel neben Wagenknecht als einer von sechs Teilnehmern genannt. In einem Schreiben von Donnerstag an die SPD in Düsseldorf, das unserer Redaktion vorliegt, erklärte er, dass er die Liste gemeinsam mit Fabio de Masi anführen werde. Auf Anfrage unserer Redaktion wollte sich Geisel darüber hinaus nicht vor dem anstehenden Termin in Berlin äußern.