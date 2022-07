Politik in Düsseldorf : Ex-OB Geisel fühlt sich von Oberbürgermeister Keller übergangen

Düsseldorf Der ehemalige Düsseldorfer OB Thomas Geisel ist sauer auf seinen Nachfolger, weil er nicht zum „Düsseldorfer Abend“ am Montag eingeladen wurde. Er wirft Stephan Keller (CDU) vor, das sei nicht der erste Vorfall dieser Art gewesen.

Der ehemalige Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) hat seinem Nachfolger Stephan Keller (CDU) vorgeworfen, ihn bewusst nicht zu städtischen Veranstaltungen einzuladen. Konkret entzündete sich der Ärger am „Düsseldorfer Abend“ zur Fußball-EM 2024 am Montagabend auf dem Rathaus-Innenhof, von dem er nur zufällig erfahren habe.

„Dass ausgerechnet der ehemalige Oberbürgermeister nicht auf der Einladungsliste steht, ist umso überraschender, als der Zuschlag zugunsten Düsseldorfs als Spielstätte der Euro 24 in meine Amtszeit fällt und wohl unbestritten ist, dass auch mein persönliches Engagement zum Erfolg unserer Bewerbung beigetragen hat“, schrieb Geisel an Keller in einem Brief, der unserer Redaktion vorliegt.