Prozess am Landgericht Düsseldorf Ex-Modeschülerin gewinnt Rechtsstreit

Eine ehemalige Schülerin des Düsseldorfer Fashion Design Instituts (FDI) hat am Donnerstag vor dem Landgericht Düsseldorf einen Sieg davongetragen: Der Richter hat der jungen Frau im Zivilprozess die Rückerstattung der Schulgebühren in Höhe von 11.180 Euro zugesprochen, zudem einen Schadenersatz in Höhe von 20.000 Euro (plus Zinsen).