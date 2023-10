Verfahren gegen Düsseldorfer eingestellt Ex-Krankenpfleger gesteht versuchten Diebstahl von Arzneimitteln

Lektion gelernt, sein Leben wieder fest in beide Hände genommen: Das hat sich für einen 20-jährigen Ex-Krankenpfleger am Donnerstag vor dem Amtsgericht gelohnt. Angeklagt wegen versuchten Arzneidiebstahls in einer Klinik, verblüffte er den Jugendrichter mit einer eigentlich dramatischen Geschichte – die jetzt aber doch ein gutes Ende fand. Das Verfahren gegen den 20-Jährigen wurde eingestellt, er bleibt damit weiterhin ohne Vorstrafe.