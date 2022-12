Kunst in Düsseldorf-Benrath Ewige Liebe - die Kabarettistin und das Spektakulum

Es ist eine scheinbar ewige Liebesgeschichte. Welche Beziehung hält in unserer schnelllebigen Zeit, in der Ansichten und Beurteilungen häufig nach Gutdünken gewechselt werden, schon länger als 30 Jahre? Zum Beispiel die von Sabine Wiegand und dem Spektakulum im Souterrain des Schloß-Gymnasiums. Und geht es nach der in Düsseldorf geborenen Kabarettistin, wird diese Beziehung auf ewig bestehen.