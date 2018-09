Düsseldorf: EVK-Ärzte nach Tod eines Siebenjährigen angeklagt

Evangelisches Krankenhaus in Düsseldorf : Ärzte nach Tod eines Siebenjährigen angeklagt

Vor dem Landgericht Düsseldorf soll bald der Prozess beginnen. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Die fahrlässige Tötung eines Jungen wird zwei Ärzten angelastet, die Ende 2016 beim EVK tätig waren. Ein Oberarzt und eine Assistenzärztin sollen verschuldet haben, dass der Junge trotz Darmverschlusses nicht operiert wurde.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wulf Kannegiesser

Das aber wäre dringend nötig gewesen, so ein Gutachten, auf das sich nun die Anklage stützt. Nur Stunden später ist das sieben Jahre alte Kind damals gestorben. Alle Wiederbelebungsversuche an dem kleinen Patienten blieben vergebens. Über die Anklage gegen das Ärzte-Duo verhandelt das Amtsgericht ab dem 5. Oktober.

Morgens war der Junge damals mit seinem Vater ins EVK gekommen, weil sich das Kind seit Tagen übergeben hatte und über Bauchschmerzen klagte. Schnell kamen die Ärzte zu der Diagnose, dass ein Darmverschluss vorlag. Da der Kinderchirurg des EVK aber im Urlaub war, sollte der Junge in eine andere Klinik gebracht werden, was ein Transportteam wegen des schlechten Zustands des Kindes aber ablehnte. Eine andere EVK-Chirurgin sei bereit gewesen, den dringend nötigen Eingriff bei dem Siebenjährigen vorzunehmen, heißt es nun in der Anklage gegen den damaligen Oberarzt (64) und dessen Assistenzärztin (31).

Doch beide hätten diese Operation nicht angeordnet, sondern den kleinen Jungen nur an den Tropf gehängt. Das schien zunächst zu helfen, so dass der Oberarzt die Klinik sogar verließ. Als das Kind gegen 18 Uhr aber kollabierte, kamen alle Reanimationsmaßnahmen der nächsten 90 Minuten zu spät. Das hätten diese Ärzte viel früher erkennen, sofort danach handeln müssen, wie ein Sachverständiger per Gutachten darlegt.