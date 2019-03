Dschungelkönigin in Düsseldorf vor Gericht : Event-Firma verklagt Evelyn Burdecki

Die lebensfrohe Evelyn Burdecki muss im Moment einiges weg stecken. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf So richtig rund läuft es im Moment für die Dschungelkönigin Evelyn Burdecki nicht. Am 4. April muss sie sich in Düsseldorf vor Gericht verantworten.

Evelyn Burdecki steht erneut juristischer Ärger ins Haus. Eine Event-Agentur verklagt die Düsseldorferin, die gerade in der RTL-Show „Let’s Dance“ mitwirkt, vor dem Landgericht auf Zahlung von exakt 7586,25 Euro – offene Vergütung, wie es heißt.

Am 4. April wird der Fall erstmals verhandelt. Das ist nicht die erste Konfrontation mit dem Gesetz: Mit 160 Euro fiel die Strafe der Richterin für Handy am Steuern noch recht milde aus, als die 30-Jährige Anfang des Jahres im australischen Busch weilte.

Schelte gab es auch von „Let’s Dance“-Juror Joachim Llambi: Der bezeichnete die Dschungelkönigin nach der vergangenen Show als billig und fehl am Platz: „Ich muss ganz ehrlich sagen, nur zu kokettieren mit Po und Mund, ist auch für einen Cha Cha Cha nicht genug. Es muss mehr kommen. Es darf auch sexy flirty sein, aber nicht billo flirty. Das ist hier nicht die Nummer, die ich sehen möchte."

(bpa)