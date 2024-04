Evelyn Burdecki über Kommentare am Düsseldorfer Hauptbahnhof „Ein schönes Kompliment hat nichts mit sexueller Belästigung zu tun“

TV-Promi Evelyn Burdecki hat in einem Video aus dem Düsseldorfer Hauptbahnhof für Aufmerksamkeit gesorgt. Mehrere Männer hätten sich dort in kurzer Zeit sexuell übergriffig geäußert, beispielsweise mit Sprüchen über ihr Aussehen. Für die 35-Jährige war die Situation sehr unangenehm und sie hat das Gefühl, dass solche Fälle immer häufiger auftreten: „Ich nehme wahr, dass die Menschen immer weniger Respekt, Benehmen und Anstand zeigen. Überall in den sozialen Medien wird den Menschen ein falsches Bild suggeriert und offensichtlich nimmt durch die vermeintliche ‚Nähe‘ die Hemmschwelle ab“, sagt Burdecki auf Anfrage unserer Redaktion.