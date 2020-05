Kochen ohne Bauch-weg-Höschen : Evelyn Burdecki sorgt bei „Grill den Henssler“ für Chaos

Sie lächelt alle Fauxpas weg: Evelyn Burdecki in der Kochshow „Grill den Henssler“ auf Vox. Foto: RTL

Düsseldorf Am Sonntag (17. Mai) zeigt Vox die zweite Folge der neuen Staffel von „Grill den Henssler”. Auch die Düsseldorferin Evelyn Burdecki will ihn vom Thron stoßen, macht aber lieber das, was sie am besten kann: Chaos verbreiten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dschungel-Königin Evelyn Burdecki zeigt sich in der Vox-Show „Grill den Hensler“ am Sonntag (17. Mai) mal wieder von ihrer unbekümmerten Seite. Bei der Dessert-Zubereitung gibt sie Beauty-Tipps wie etwa eine Haar-Kur mit Olivenöl, warnt aber auch davor, dass das nicht Dating-tauglich sei: Burdecki schlicht: „Das stinkt nach Pups.“

Dann verkündet die Blondine, die bekanntermaßen grammatikalisch nicht immer ganz sattelfest ist: „Anfeuern ist gut für die Endrophyne“ und schenkt dem Publikum die Erkenntnis: „Essen geht durch den Magen!“ Bei der Gelegenheit verrät die Dschungelkönigin aus Düsseldorf noch: „Ich habe mein Bauch-weg-Höschen vergessen.“

Mit ihrem Dessert (Churros mit Schokoladensoße) bringt die 31-Jährige laut Senderangaben Steffen Henssler an den Rand der Verzweiflung – denn er hat keine Ahnung, woraus der Teig des frittierten Gebäcks besteht. „Fischstäbchen?“ fragt sich auch Jurymitglied Mirja Boes, und Sternekoch Christian Rach vermutet: „Sieht aus wie eine gebackene Banane.“ In der Sendung am Sonntag um 20.15 Uhr treten auch Bastian Bielendorfer (Lauch-Mais-Suppe mit Popcorn) und Paul Panzer (Shakshuka) auf. Reiner Calmund fällt für einen Gang sogar das schlechteste Punkte-Urteil in der Geschichte von „Grill den Henssler”. Wer die Häme abbekommt, wurde noch nicht verraten.

(bpa)