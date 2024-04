Evelyn Burdecki über Catcalling in Düsseldorf „Steckt euch eure Komplimente sonstwo hin“

Nach ihrem Kurzauftritt bei der „Vodafone Night of Entertainment“ am Donnerstagabend im The Paradise Now im Hafen war die ehemalige Dschungel-Königin nach Hamburg weitergereist. Noch auf den Zug wartend sendete sie aus dem Hauptbahnhof. Ihr Show-Outfit mit Leopardenmuster und tiefem Ausschnitt hatte sie da schon unter Kapuzen- und darüber Lederjacke verborgen. Doch das half offenbar nicht wirklich weiter. „Megaunangenehm“, sagte sie. Dabei habe sie sich extra noch anders angezogen, denn: „Als Frau alleine unterwegs sein, ist immer so ein Ding, ne.“ Deshalb sei sie auch froh, dass sie nicht Umsteigen müsse und in Hamburg direkt am Gleis abgeholt werde.