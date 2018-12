260 Passagiere wollten nach Kuba: Eurowings-Flieger sitzt zwei Tage in Düsseldorf fest

Eurowings-Flieger sitzt zwei Tage in Düsseldorf fest

Eine Maschine von Eurowings bei der Landung in Düsseldorf. (Archiv) Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf Mehr als 260 Passagiere wollten am Sonntag vom Flughafen Düsseldorf aus mit Eurowings nach Kuba fliegen. Weil Ersatzteile für den Flieger herangeschafft werden mussten, konnte der Flug erst am Dienstagmorgen starten.

Die Passagiere des Eurowings-Fluges EW 1130 hatten sich den Start in den Urlaub sicherlich anders vorgestellt. Eigentlich sollte die Maschine bereits am Sonntag in Richtung Kuba starten. Zunächst wurde die Abflugzeit mehrfach verschoben, der Start dann abgesagt und auf Montag verschoben.