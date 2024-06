Europawahl am 9. Juni So finden Sie das richtige Wahllokal in Düsseldorf

Düsseldorf · Die Europawahl steht an. In der Landeshauptstadt sind rund 420.000 Bürger aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Was zur Europawahl in Düsseldorf wichtig ist.

09.06.2024 , 10:40 Uhr

Ein Wahlbrief mit einem Stimmzettel für die Europawahl wird in einem Wahllokal für die Briefwahl in eine Wahlurne gesteckt. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Zur Europawahl am 9. Juni sind in Düsseldorf rund 420.000 Bürger und Bürgerinnen aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Was zur Wahl in der Landeshauptstadt wichtig zu wissen ist, lesen Sie hier. Wo kann ich am 9. Juni zur Europawahl in Düsseldorf wählen gehen Die 315 Wahlräume im Stadtgebiet sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Der richtige Wahlraum wird auf der Wahlbenachrichtigung genannt. Er kann auch im Internet mithilfe des Wahlraumfinders abgerufen oder telefonisch bei der Hotline 0211-8993368 erfragt werden. Sofern keine Briefwahl beantragt wurde, kann am Wahlsonntag auch ohne Wahlbenachrichtigung im Wahlraum gewählt werden. Hierzu ist unbedingt der Personalausweis oder Reisepass mitzubringen. Was muss ich machen, um per Briefwahl zu wählen, welche Fristen gibt es? Am Freitag, 7. Juni, um 18 Uhr endete die Beantragungsfrist für Briefwahlunterlagen. Bei plötzlicher, nachgewiesener Erkrankung (ein ärztliches Attest ist notwendig) ist ausnahmsweise ein Briefwahlantrag bis Sonntag, 9. Juni, um 15 Uhr möglich. Alle roten Wahlbriefe müssen am Sonntag, 9. Juni, um 18 Uhr beim Amt für Statistik und Wahlen, Mecumstraße 10, eingegangen sein. Später eingehende Wahlbriefe werden bei der Wahl nicht berücksichtigt. Wer Briefwahlunterlagen beantragt hat und diese nicht rechtzeitig erhält, muss bis spätestens Samstag, 8. Juni, um 12 Uhr Kontakt mit dem Amt für Statistik und Wahlen aufnehmen. Nach diesem Zeitpunkt ist die Ausstellung neuer Briefwahlunterlagen nicht mehr möglich. Die notwendige schriftliche Erklärung über den Nichterhalt der Unterlagen muss ebenfalls bis zu diesem Termin beim Amt für Statistik und Wahlen eingereicht werden. Der Wahl-O-Mat hilft bei der Entscheidung In Düsseldorf stehen insgesamt 34 Parteien auf dem Wahlzettel, darunter die großen etablierten Namen, aber auch viele kleinere Parteien. Fest steht: Es wird vermutlich nicht allen ganz leicht fallen, eine Entscheidung zu treffen, wem man seine Stimme gibt. Um bei dieser Abwägung zu helfen, gibt es auch zur Europawahl 2024 wieder den Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung. Hinweise und Services Am Wahlsonntag, 9. Juni, ist das Amt für Statistik und Wahlen bis 15 Uhr nur für den Fall plötzlicher Erkrankung und anderer Ausnahmen geöffnet. Im Amt für Statistik und Wahlen befindet sich am Wahltag kein Wahlraum. Eine Stimmabgabe ist am Wahlsonntag dort nicht möglich. Die Hotline 0211-8993368 ist zu den gleichen Zeiten erreichbar. Ob es am Wahltag aufgrund von Baustellen rund um die Standorte der Düsseldorfer Wahlräume möglicherweise zu Einschränkungen kommt, kann aktuell auf der städtischen Verkehrsinformationsseite überprüft werden. Wie läuft die Auszählung der Stimmen? Rund 3500 Wahlhelfende zählen im gesamten Stadtgebiet die Stimmen aus. Die Auszählung beginnt um 18 Uhr. Die Ergebnisse der Auszählung können am Wahlabend online verfolgt werden. Ab dem späten Nachmittag am Wahlsonntag ist dort auch die aktuelle Europawahl 2024 auswählbar. >>>Alles rund um die Europawahl erfahren Sie hier.

