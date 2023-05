Bauprojekt in Düsseldorf Jauch-Kuppel wird jetzt am Euref-Campus aufgebaut

Die sogenannte Jauch-Kuppel wird derzeit am Euref-Campus in Düsseldorf aufgebaut. Nach Angaben des Unternehmens soll sie ein Blickfang im Innenraum des Komplexes werden. Zuvor stand die Kuppel bis 2021 lange Jahre am gleichnamigen Campus in Berlin. Dort diente sie unter anderem von 2011 bis 2015 als Aufzeichnungsort für die Polit-Talkshow von Günther Jauch in der ARD, was ihr auch ihren Namen brachte.