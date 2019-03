Freizeit in Düsseldorf : Der Weg zur besonders verrückten Weinprobe

Gábor Csanaki im Empfangsraum des „Mission 60 Minutes“ an der Alexanderstraße. Bald soll es ein Escape-Event mit Wein geben. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Gábor Csanaki gründete den Escape-Room „Mission 60 Minutes“ mit, seit einiger Zeit repräsentiert er außerdem ein Weingut. Nun will er beides miteinander verbinden.

Wenn er von der Freude der Menschen erzählt, die die Rätsel im Escape-Room „Mission 60 Minutes“ lösen, sieht man Gábor Csanaki die Begeisterung an. Früher habe er mit Excel-Tabellen versucht, anderen Freude zu machen, sagt er und fügt verschmitzt hinzu: „Das hat nicht so gut funktioniert.“ Und so bereut der studierte Betriebswirt es nicht, dass er sich statt der Arbeit mit Zahlenkolonnen für die riskantere Lösung entschieden hat: als Mitgründer eines Escape-Rooms, eines Abenteuerspiels für Erwachsene also, die in einem gruseligen Szenario eine Reihe von Rätseln knacken und sich so aus dem Raum befreien müssen.

Aufgewachsen ist er in der Nähe von Budapest, nach Deutschland kam der 31-Jährige vor acht Jahren, lebte in Passau und Frankfurt, ehe es nach Düsseldorf ging. „Ich mag die Stadt sehr“, sagt er. Bei einem Besuch in Budapest faszinierte ihn der dort früh angekommene Escape-Room-Trend, und mit seinem Freund Markus Scherer (Geschäftsführer von „Mission 60 Minutes“) entschloss er sich, so etwas in Düsseldorf zu versuchen, bastelte mit ihm an Rätseln und Effekten und den Geschichten dazu: „Wir waren die ersten Anbieter hier und haben viel Mühe in jedes Detail gesteckt.“

Eine Weile lebte er beruflich in zwei Welten: arbeitete tagsüber als Vertriebler, nutzte die Mittagspause für Rückrufe bei Kunden des Escape-Rooms, sprang nach Feierabend aufs Rad, um den ersten Rätselfreunden aufzuschließen. „Irgendwann fand ich, dass es so nicht mehr geht“, sagt er. „Ich dachte mir: Wann, wenn nicht jetzt?“ Bereut hat er die Entscheidung für das Abenteuer nicht, das sieht man, wenn er den Start des Spiels „Die Psychiatrie“ zeigt, mit einem kleinen Effekt beiläufig die Besucher erschreckt und dazu breit lächelt. Es gibt inzwischen eine Reihe von Mitbewerbern, die Ähnliches anbieten – aber Konkurrenz belebt das Geschäft: „Viele Besucher orientieren sich an den Bewertungen, da sehen wir gut aus.“