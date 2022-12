Tisch des Monats in Düsseldorf Es weihnachtet im Keramikmuseum

So manch einer wird sich in der Weihnachtszeit den heimeligen Märchen-Mehrteiler „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ anschauen. Ein Hauch von dieser Mini-Serie von 1973 ist auch im Hetjens zu erhaschen: Das Setting in der „Tisch des Monats“-Ausstellung bildet eine winterliche Ansicht von Schloss Moritzburg bei Dresden. Das einstige Jagdschloss der sächsischen Kurfürsten und Könige ist eng mit der Geschichte des Meissener Porzellans verbunden. Durch den Märchenfilm „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ ist Schloss Moritzburg als Drehort für die Außenaufnahmen heute einem Millionenpublikum bekannt. In der ersten Etage hinter dem festlich gedeckten Tisch hängt ein großes Bild von dem Historienbau an der Wand. Das Schwanenservice zählt mit ursprünglich mehr als 2200 Einzelteilen zu den umfangreichsten Tafelgeschirren des 18. Jahrhunderts. Ein Großteil wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört – der Rest ist über die ganze Welt verstreut. Die Faszination für dieses prachtvolle Porzellan ist seit seiner Entstehung 1737/40 bis heute ungebrochen, wie Kurator Wilko Beckmann betont – er inszenierte das kostbare Porzellan für das Hetjens weihnachtlich. Besonders beeindruckend ist eine Konfektschale, recht hübsch muten die festlichen Stoffservietten an, die mit einer edlen Kordel umwickelt sind. Auftraggeber des Porzellanservice war Heinrich Graf von Brühl (1700–1763), sächsisch-polnischer Premierminister und Direktor der Porzellanmanufaktur Meissen. Seine Nachfahrin Christine Gräfin von Brühl schrieb ein Buch über das Service und ihre Familie. Am 22. Januar wird es eine Lesung mit ihr und Beckmann im Hetjens geben.