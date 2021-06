Blockbuster unter Düsseldorfs Himmel : Der Kino-Sommer läuft jetzt an

Es gibt gute Nachrichten für alle Cineasten: Das Open-Air-Kino ist vom 15. Juli bis 31. August wieder am Robert-Lehr-Ufer im Rheinpark Düsseldorf Foto: Alexander Sucrow

Düsseldorf Das Open-Air-Kino am Rhein startet am 15. Juli, der Vorverkauf läuft nächste Woche an. Bereits am Donnerstag begann der Betrieb in einigen anderen Kinos. Was sie über den Freiluft-Mitbewerber sagen – und wie sie ihre Lage beschreiben.