Kommt dieser Szene-Club wieder? Das wäre eine kleine Sensation für das Kö-Nachtleben

Gibt es eine Neuauflage für den legendären Checker’s Club auf der Königsallee? „Es gibt Interessenten dafür“, bestätigt Paul Prange, „es werden jetzt Termine vereinbart.“ Es sei aber auch möglich, in den Räumen der früheren Disco, die sich in der ersten Etage des Kö-Centers befand, andere Gastronomie, einen Showroom, Büros oder eine Kunstgalerie einzurichten. Prange legt Wert auf ein gutes Konzept, am besten mit internationaler Ausrichtung.