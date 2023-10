Schulbau in Düsseldorf Erweiterungsbau für das Marie-Curie-Gymnasium wird eingeweiht

Der Erweiterungsbau am Marie-Curie-Gymnasium ist fertiggestellt. Der viergeschossige Neubau mit rund 2400 Quadratmetern Bruttogeschossfläche wurde in Massivbauweise errichtet und verfügt über ein Biodiversitätsdach und eine zusätzliche Fotovoltaik-Anlage. Im Erdgeschoss befindet sich die Mensa, in den Obergeschossen wurden Musikräume mit besonderer akustischer Ausstattung, unterschiedlich große Räume für den Kunstunterricht sowie zusätzliche allgemeine Unterrichtsräume eingerichtet. Da der Neubau auf der Fläche des ehemaligen, bereits abgerissenen Mensagebäudes errichtet wurde, sind keine neuen Flächen versiegelt worden.