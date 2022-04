Düsseldorf wählt : Stadt erwartet mehr Briefwähler zur Landtagswahl

Die Wahlbenachrichtigungen sind unterwegs Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Düsseldorf Die Deutsche Post hat am Wochenende in Düsseldorf mit der Zustellung der Wahlbenachrichtigungen begonnen. Bis zum 24. April soll der Versand abgeschlossen sein. Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie dürften mehr Menschen als 2017 per Brief wählen.

Die Wahlbenachrichtigungen für die bevorstehende Landtagswahl am 15. Mai treffen in diesen Tagen bei den Bürgern in Düsseldorf ein. Insgesamt gibt es nach Angaben der Stadtverwaltung 408.954 Wahlberechtigte, der Versand ihrer Benachrichtigungen soll bis Sonntag, 24. April, abgeschlossen sein. Die Deutsche Post hat mitgeteilt, bereits seit Samstag die Wahlbenachrichtigungen in der Stadt zuzustellen. Rechnerisch habe jeder Düsseldorfer Briefzusteller rund 1000 Sendungen zusätzlich im Gepäck, berichtete die Post. Die Düsseldorfer wählen am 15. Mai in insgesamt vier Wahlkreisen einen neuen Landtag.

Die Stadt rechnet nach eigenen Angaben mit deutlich mehr Briefwahlanträgen als zur letzten Landtagswahl 2017, als es 76.912 gewesen waren. Die Zahl der Briefwähler hatte sich besonders angesichts der Corona-Lage bei der Kommunalwahl und der Bundestagwahl deutlich erhöht, da viele Bürger zum Schutz vor dem Virus auf den Gang zum Wahllokal verzichten wollten. Landesweit betrug der Anteil der Briefwähler laut der Post bei der Bundestagwahl 2021 sogar schon 47,3 Prozent. „Wir haben uns auf eine hohe Briefwahlquote vorbereitet“, sagt der Leiter der Deutschen Post Niederlassung, Hermann Wildenhues. Die Mitarbeiter seien hinsichtlich der Wahlunterlagen präzise geschult.