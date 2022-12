Kaufhaus mit Dachterrasse Stadt Düsseldorf erteilt Genehmigung für Carsch-Haus und Heine-Platz

Das historische Carsch-Haus in der Innenstadt wird umgebaut, auf dem Heinrich-Heine-Platz entsteht ein Lichthof. Für dieses Vorhaben hat die Stadt jetzt die Baugenehmigung erteilt. Das gab die österreichische Signa-Gruppe am Dienstag bekannt. Diese hatte den Karstadt-Kaufhof-Konzern, zu dem das Carsch-Haus gehört, übernommen. Signa ist ein Unternehmen des Immobilien-Milliardärs René Benko, der aktuell in seiner Heimat mit Bestechungsvorwürfen konfrontiert ist. Die Düsseldorfer Signa-Projekte leiden darunter derzeit nicht.