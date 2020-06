Gerresheimer Pfarre St Margareta : Erstkommunion im Autokino

Anna Malerba (m.mit Vater Michael Rennen) war eines von 55 Kindern, die im Autokino ihre Erstkommunion empfingen. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

55 Kinder der Pfarrgemeinde St. Margareta wurden am Sonntag auf einer besonderen Bühne gefeiert. Die Gemeinde hatte sich im Vorfeld die Erlaubnis vom Generalvikar des Erzbistums Köln und vom Düsseldorfer Stadtdechanten für diese Veranstaltung eingeholt.

Von Tino Hermanns

Das Autokino auf dem Messeparkplatz 1 war am Sonntag mal wieder gut gefüllt. Wie üblich wurden Handzettel verteilt, in denen darauf hingewiesen wurde, dass die Tonübertragung der „Bühnenshow“ im Autoradio über die Frequenz 92,6 zu empfangen war und dass die Fahrzeuge, wegen der Corona-Auflagen möglichst nicht verlassen werden sollten. Und doch öffneten sich nach etwas mehr als einer Stunde der Veranstaltung die Türen aller Autos und jeweils ein Kind und ein Erwachsener stiegen aus.

Keine Durchsage, kein Ordner forderte dazu auf, wieder einzusteigen und Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der Grund: Im neuen Düsseldorfer „Zentrum für moderne Veranstaltungskultur“ namens Autokino wurde Erstkommunion gefeiert und die katholischen Kinder empfingen zum ersten Mal in ihrem Leben den Leib Christi in Form einer Hostie. „Das war cool“, meinte Anna Malerba, als sie von der großen Bühne wieder heruntergestiegen war. „Das war mal was ganz anderes.“

Dort wo sonst Messebesucher ihre Autos abstellen, wurde für Besucher eine Messe gehalten. Mit allem was die Liturgie, also die offiziell festgelegte Form des katholischen Gottesdienstes, verlangt. Ein geweihter Altar war zentraler Punkt der Messe. Wegen der pandemie-bedingten Abstandsregeln, es sollen ja mindestens 1,5 Meter Platz zwischen Personen, die nicht in einem Haushalt leben, eingehalten werden, war aber genau die Weitläufigkeit des Messegeländes der Grund, dort Erstkommunion für 55 Kinder zu feiern. „Alles ist in Ordnung“, verrät der angehende Diakon Kay Adam. „Wir haben die Erlaubnis vom Generalvikar des Erzbistums Köln und vom Düsseldorfer Stadtdechanten für diese Veranstaltung. Beide waren sogar sehr angetan.“

Die Initiative zur „Freiluft-Kommunion“ ging von Kay Adam aus, der gerade sein Diakon-Praktikum in der Pfarrgemeinde St. Margareta in Gerresheim ableistet. „In der Gemeinde haben wir viel diskutiert, wie wir die Erstkommunion für unsere 160 Kinder durchführen können“, erläutert Adam. „In unserer Basilika finden derzeit maximal 60 Menschen Platz. Da kam meine Frau auf die Idee mit dem Autokino.“ Als Karnevalsprinz des Jahres 2006 hatte er noch gute Kontakte in den Düsseldorfer Verwaltungsapparat. „Nach zwei Telefonaten war alles klar“, erzählt Adam.

Und auch bei Autokino-Betreiber D.Live ging es schnell. „Wir sind mit dem Autokino ja experimentell unterwegs“, sagt der D.Live-Director Marketing & Communication, Stefan Korff. „Wir hatten auch schon Ostergottesdienste im Autokino, haben als auch mit Gottesdiensten Erfahrung.“

So stand also dort, wo unter anderem schon Sido und Brings musizierten oder Filme auf Großleinwand gezeigt werden, Monsignore Oliver Boss und Zelebrant Joachim Federhen in ihren Ornaten und übergaben in einer feierlichen Zeremonie den Kindern aus der Pfarrgemeinde St. Margareta die Hostie. Gottes Natur war besonders spürbar, denn eine steife Brise zerrte an den festlichen Kleidern und verwehte den Weihrauch in alle Himmelsrichtungen.

„Es gab auch Stimmen, für die eine Erstkommunion im Autokino nicht in Frage kam. Deshalb bieten wir auch noch weitere Feiern in einem anderen Rahmen an“, berichtet Kay Adam. „Aber alle die hier sind, sind total begeistert. Nach der Erfahrung ist es auch für die Zukunft eine Option die Erstkommunion im Freien zu feiern.“