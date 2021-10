Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf : „Erstis“ bekommen zum Semesterbeginn ein Freibier

Malvina Scheele, Holger Ehlert, Habip Atasoy, Nico Neuhöfer und Leon Sager (v.l.) stoßen im Tigges zusammen an. Foto: RP/tino

Düsseldorf Corona hat das Studentenleben digital gemacht, aber jetzt kann auch wieder mal ein Bier zusammen getrunken werden. Die Studierendenakademie hat dazu eine witzige Aktion gestartet.

Das Team von Holger Ehlert und der Allgemeine Studierenden Ausschuss (AstA) der Uni haben jede Menge zu tun. „Das Wintersemester hat begonnen. Wir begrüßen alle Erstsemester und helfen bei Fragen“, sagt Ehlert. Er ist Geschäftsführer der Studierendenakademie, die ein breitgefächertes Kurs- und Beratungsangebot anbietet. „Jetzt im Wintersemester 2021/22 wird erstmals seit 18 Monaten, also seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie, wieder in Präsenz gelehrt. Das heißt, dass wir die vierfache Erstsemesterzahl betreuen, denn diejenigen, die vor 18, zwölf und sechs Monaten ihr Studium online aufgenommen haben, waren auch noch nicht an der Uni. Wir wollen auch zeigen, dass es mit studentischem Leben wieder losgeht.“