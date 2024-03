Tiere in Düsseldorf Erste Nutria im Hofgarten entdeckt

Auf Nachfrage bei der Stadt war keine Meldung zum Aufkommen von Nutrias im Hofgarten bekannt. Allerdings, so ein Sprecher, tauchen die Tiere seit mindestens 30 Jahren in Düsseldorf auf, vermehrt auch im innerstädtischen Bereich. Maßnahmen gegen Nutrias zöge man erst in Erwägung, wenn Schäden am natürlichen Ökosystem zu verzeichnen sind. Zudem weist der Sprecher darauf hin, dass Wildtiere nicht gefüttert werden dürfen. Es gebe immer wieder Bürgergespräche und mündliche Verwarnungen wegen unerlaubter Fütterung. 2023 wurden deshalb insgesamt 73 Bußgeldverfahren eingeleitet.