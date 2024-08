Neues Musikevent in Düsseldorf Erstes „New Hot Pop“-Festival begeistert die Zuschauer

Der Übergang war fließend. Schnell wurden die Stehtische und die Liegestühle noch näher an die Bühne gerückt, um mehr Platz zu machen, und aus dem dem Benefiz-Open-Air der Narrenzunft wurde das kleine „New Hot Pop“-Festival. Doch so klein war das erste Pop-up-Festival vor dem Rathaus gar nicht. Sechs junge Nachwuchsmusiker aus der Region gaben sich das Mikro in die Hand und begeisterten die Zuhörer, die den Platz füllten. Die Idee zu dem neuen Festival hatte Yasmin Hutchins, die das Event moderierte und auch als Sängerin auftrat. „Es gibt zu wenig Formate für Deutsch-Pop und erst recht für Newcomer aus diesem Bereich. Alle Künstler, die heute da sind, stehen am Anfang ihrer Karriere, sind sehr talentiert und haben eine Geschichte zu erzählen. Sie möchten von ihrer Leidenschaft zur Musik leben“, so die Initiatorin. „Das Musikbusiness ist für uns Newcomer sehr hart. Das Festival ist eine tolle Möglichkeit, auf uns aufmerksam zu machen“, ergänzte Sängerin Lia, die auf ein paar neue Fans hoffte.