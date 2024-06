Neues Jazz-Festival für Düsseldorf Lovebird-Festival feiert gelungene Premiere mit vielen Künstlern

Für die erste Auflage setzten die Veranstalter deshalb auf eine Mischung in der Auswahl von Künstlern und Auftrittsorten. Clubatmosphäre gehörte ebenso zum Programm wie kleine Bühnen zum Beispiel am Kö-Bogen, auf dem Marktplatz oder am Kunst- und Kulturstrand unterhalb der Oberkasseler Brücke. Bei angenehmen Temperaturen ließ sich dort besonders gut Jazz in unterschiedlichsten Facetten genießen. Dazu kamen etwa eine Sondervorführung des Dokumentarfilms „Jazz-Fieber – The Story of German Jazz“ im Cinema oder die Ausstellung „Painted Jazz“ in der Part2Gallery.