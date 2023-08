Verkehrsversuch in Düsseldorf Erstes Fazit – das haben die Absperrungen auf der Heinrich-Heine-Allee bewirkt

Besonders betont die Stadt die Auswirkung auf die zuletzt angespannte Situation der Taxikolonne an der Heinrich-Heine-Allee und den angrenzenden Kreuzungen. Hier habe das Verkehrsamt verstärkt kontrolliert und Staus auf der Straße verhindert. „Am ersten Wochenende der neuen Verkehrssituation wurde der Verkehrsfluss wiederhergestellt und gefährliche Situationen konnten vermieden werden“, sagt Mobilitätsdezernent Jochen Kral. Man wolle die Maßnahmen aber laufend evaluieren und bei Bedarf anpassen. So habe sich etwa am ersten Abend herausgestellt, dass die Absperrbaken auf der Elberfelder Straße das Rechtsabbiegen auf die Heinrich-Heine-Allee zu sehr einschränkten, sodass der Verkehr im Kö-Bogentunnel innerhalb der ersten Stunde ins Stocken geriet. „Die Engstelle wurde aufgelöst, parallel wurden Ampelschaltungen der veränderten Situation angepasst und so der Verkehrsfluss im Kö-Bogentunnel verbessert“, erklärt Jochen Kral.