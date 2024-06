Vorfreude in der Landeshauptstadt So blicken Polizei und Stadt auf das erste EM-Spiel in der Düsseldorfer Arena

„Von so einem Andrang sind wir nicht ausgegangen“, sagt André Schahidi, Stadtsprecher für die Euro 2024. „Aber es war nicht überfüllt, sondern schön voll.“ 5000 Zuschauer passen in die Fan-Zone am Burgplatz, 7800 in den Public-Viewing-Bereich am Rheinufer, weitere 2000 können Spiele am Schauspielhaus verfolgen. Selbst wenn die Kapazitätsgrenzen erreicht seien, gebe es in den Fan-Zonen noch ausreichend Platz. Doch einige Fans mussten an den Eingängen abgewiesen werden, sagt der Stadtsprecher. Tatsächlich stelle sich die Frage, wie man mit noch größeren Fanmassen umgehe. „Wir schauen uns das an und reagieren dynamisch“, so Schahidi. Beim nächsten Deutschlandspiel am Mittwochabend stehen bereits 2000 Plätze mehr zur Verfügung – die Fan-Zone am Schauspielhaus öffnet dann für alle Besucher. Zudem gibt es zwei große Ausweichflächen, falls mehr Besucher in die Fan-Zonen und in die Altstadt kommen, als eigentlich hineinpassen. Dafür gibt es eine Pufferzone im Rheinpark für bis zu 100.000 Personen, am Aquazoo finden 5000 Menschen Platz. Auch dort können in solchen Ausnahmefällen die Spiele gezeigt werden, aber ohne das ganz große Programm. Man geht aber davon aus, dass das erst nötig wird, wenn die Niederlande ihr Achtelfinale in Düsseldorf austragen sollten oder die Engländer womöglich das Viertelfinale. Dann werden auch viele Fans in der Stadt erwartet, auch ohne Ticket für das Spiel.