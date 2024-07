Erstes Düsseldoppel im Kunstpalast Welches Kunstwerk der Feuerwehr-Chef bei einem Brand retten würde

Wie sich beim Rundgang herausstellte, sind Feuer auch Thema in der Kunst. Beispielsweise in einem japanischen Holzschnitt, das Lieblingskunstwerk von Simon Ertel. Die mit einer einzigartigen aufwendigen Technik hergestellte Arbeit, zeigt eine Szene im alten Edo, dem heutigen Tokio. Damals verbaute man in Japan viel Holz und Papier. Im Brandfall konnte das schnell zur tödlichen Falle werden. Die Feuerwehr in Edo verwendete Bambusleitern und lange Haken, damit wurden die Häuser in unmittelbarer Nähe des Brandherdes niedergerissen, um eine Schneise zu schlagen und zu verhindern, dass die Flammen auf andere Häuser übergriffen.