Neue Bestattungsform in Düsseldorf : Erster Urnenstelenhain auf dem Nordfriedhof ab Herbst

Neue Bestattungsform in Düsseldorf

Düsseldorf Mit der neuen Bestattungsform reagiert Düsseldorf auf die Trends zu Feuerbestattungen und pflegefreien Gräbern. Die Politik beschloss die nötige Änderung der Friiedhofssatzung.

In Düsseldorf wird ab dem Herbst eine neue Form der Bestattung angeboten: Auf dem Nordfriedhof wird der erste sogenannte Urnenstelenhain in Betrieb genommen. Die Belegung soll etwas später als bislang geplant im dritten Quartal des Jahres starten, wie am Montag dem Ausschuss für öffentliche Einrichtungen mitgeteilt worden ist.