Klimaanpassung in Düsseldorf Ein Quartierswäldchen für Flingern-Süd

Für Umweltdezernent Jochen Kral ist der gewählte Standort in Flingern jedenfalls genau der richtige, denn hier könne auch ein beispielhaftes Bewässerungssystem Anwendung finden. Anfallendes Regenwasser wird direkt vor Ort für die Bewässerung der Bäume im Park nutzbar gemacht. „Das entspricht dem Prinzip der Schwammstadt, und wir verschwenden kein wertvolles Trinkwasser“, so Kral. Dafür ist an der Straße ein neuer Sinkkasten mit Schlammfang entstanden. Von dort wird das Wasser in eine begrünte Versickerungsmulde geleitet. Die letzten dafür noch nötigen Arbeiten erfolgen in den kommenden Wochen. Anstatt in die Kanalisation abzufließen, versickert das Wasser dann über die begrünte Fläche. Von der Mulde aus führen unterirdisch mehrere Rigolen zu den einzelnen Baumstandorten und versorgen die Bäume mit Wasser. Zusätzlich wird von der benachbarten Grundwassersanierungsanlage ein Teil des gereinigten Wassers zur Verfügung gestellt, um in Trockenperioden damit zusätzlich wässern zu können.