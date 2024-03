Campus in Düsseldorf Erster Mieter zieht im Juli auf den Euref-Campus

Euref zeigt am Flughafen, was technisch möglich ist. Die Wärmepumpen speisen sich aus dem benachbarten Baggersee. So wird für Wärme im Winter und Kühle im Sommer gesorgt. 90 Kilometer Schläuche liegen großflächig in den Decken, sodass eine geringe Vorlauftemperatur möglich ist. Der Strom für die Pumpen kommt aus Fotovoltaikflächen auf den Fassaden. Mit den Behörden und Anrainern ist laut Teichmann inzwischen geklärt, dass PV-Segel auf dem See eingesetzt werden können. Nun geht es darum, den richtigen Partner für diese Aufgabe zu finden.