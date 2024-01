Projekt in Düsseldorf-Reisholz Erster Mieter für Gewerbepark „The Tube“ steht fest

„Der Großraum Düsseldorf ist ein starker Pharmastandort, und wir verfolgen eine klare Wachstumsstrategie entlang der Supply Chain unserer Kunden. Das Sichern von Flächenkapazitäten in ,The Tube‘ ist ein wichtiger Schritt, um unsere Kunden in der Region schneller erreichen und effizienter betreuen zu können“, erklärt Martin Egger, Geschäftsführer der Pharmaserv GmbH. Der Logistikdienstleister hat bereits einen Großkunden in unmittelbarer Nähe.